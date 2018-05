Les All Saints sont de retour

Les All Saints, c’était ce groupe britannique mené par les sœurs Nathalie et Nicole Appleton. Elles font toujours de la musique ensemble et avec leurs deux autres copines, Melanie Blatt et Shaznay Lewis. Un nouvel album arrive le 13 juillet. « Nous sommes de retour… Soyez prêts pour Love Last Forever, notre nouveau single en écoute dès jeudi. Notre nouvel album Testament sort le 13 juillet avec un lancement à l’Electric Brixton (Londres) le 11 juillet. On a hâte de vous montrer tout ce qu’on a en magasin ! ».