Les enfants , ça y est ! Vous pouvez envoyer votre lettre au Père Noël !

Le décompte est désormais lancé : Noël c’est dans moins de 2 mois ! Et qui dit Noël , dit venue du Père Noel !

Les enfants sachez que vous pouvez dès maintenant envoyer votre lettre au Père Noel ! Plusieurs dizaines de lutins ( 60 lutins postiers) vont s’affairer au secrétariat officiel du Père Noël de la Poste. Secrétariat basé à Libourne en Gironde. Des milliers de lettres sont attendues, le Père Noël ne pourra répondre qu’à ceux qui auront envoyé leur courrier avant le 17 décembre.

Alors go go go….. On se penche dès maintenant sur sa liste et sur le courrier. On sort sa plus belle plume ! A savoir que c’est souvent la toute première lettre manuscrite des enfants. Un petit mot d’une importance capitale pour les plus jeunes qui en profitent pour exprimer ce qu’ils ont dans le cœur. Les plus jeunes peuvent se contenter d’un dessin 😉

Info pour les parents : Toute adresse, aussi loufoque soit elle, est acceptée. Quoiqu’il arrive, la lettre arrivera au père Noel, du moment que son nom soit indiqué ! N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées pour que la réponse puisse vous parvenir… Et dernière précision mais pas des moindres : l’envoi du courrier est entièrement gratuit !

Et puis, si jamais la voie postale ne vous convainc pas, le Père Noël est moderne évidement. Il dispose d un site internet pour réceptionner vos courriers : https://pere-noel.laposte.fr/