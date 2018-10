Les journées d’Octobre et Folie Flore ouvrent leur porte à Mulhouse !

Ce jeudi 04 octobre 2018 marque le retour des Journées d’Octobre… L’un des événements les plus attendu de l’automne mulhousien !

On en est déjà à la 58ème édition, autant dire que l’événement est rodé et bien ancré. Et pour cette nouvelle édition, on garde les mêmes ingrédients : bonne humeur, gourmandise et savoir faire.

Concrètement, de nombreux professionnels de l’habitat et du jardin, des artisans et des créateurs de la région mettent en avant leur savoir-faire dans des villages thématiques. Il y a d’ailleurs un village gourmand toujours très fréquenté avec 15 restaurants différents.

Et puis présence aussi de Folie Flore, événement dans l’événement . Folie flore c’est un spectacle floral absolument magnifique. 10 000 m² de jardins éphémères, mis en scène, en lumières et musiques avec cette année une inspiration japonaise. 30 des plus beaux bonsaïs d’Europe seront exposés. Un événement unique en Europe. Folie Flore a d’ailleurs été reconnu en 2012, par Alain Baraton, jardinier en chef au Domaine de Versailles, comme le spectacle floral le plus créatif de France. Preuve s’il en est besoin de la grande qualité de l’événement !

Les 58eme journées d’octobre, et la 18eme édition de Folie Flore, démarrent aujourd’hui au parc expo de Mulhouse. RDV chaque jour jusqu’au 14 octobre.

Comptez :

6 euros l’entrée pour les 2 événements.

2 euros pour Les journées d’octobre, hors Folie Flore.

Gratuit pour les moins de 7 ans !

L’année dernière aura été une très belle année en terme de fréquentation avec 148 000 visiteurs accueillis. L’objectif pour 2018 est de franchir la barre des 150 000. Les organisateurs comptent sur vous !

www.journee-octobre.fr

www.facebook.com/parc.expo.mulhouse

—