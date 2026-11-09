Les Lumières de l'Avent
LES LUMIÈRES DE L’AVENT À AMMERSCHWIHR La magie de Noël commence ici ! Les 21 et 22 novembre 2026, venez partager avec nous un week-end placé sous le signe de la magie de Noël, de la convivialité et de la découverte ! Au programme de ce joli rendez-vous : Artisanat local pour préparer les fêtes et trouver de belles idées cadeaux Balade aux lanternes le samedi à 17h Passage du Saint-Nicolas le dimanche à 15h Buvette et petite restauration pour profiter pleinement du moment. Où ? Salle polyvalente d’Ammerschwihr (à côté du golf) Quand ? Samedi 21 novembre : 14h – 19h Dimanche 22 novembre : 10h – 18h ENTRÉE LIBRE ! Que vous soyez petits ou grands, venez profiter de cette belle ambiance de l’Avent et partager un moment magique avec nous ! On vous attend nombreux ! N’hésitez pas à partager cette publication autour de vous !
Lieu
68770 Ammerschwihr
Date
du 21 novembre 2026 à 14h00
au 22 novembre 2026 à 18h00
Organisateur