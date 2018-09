“Les Mulhousiennes” vont courir une nouvelle fois pour la bonne cause !

“Une course caritative et bon enfant” voilà le parfait résumé des Mulhousiennes !

Qui dans le Haut-Rhin n’a jamais entendu parler des Mulhousiennes ? Cette course exclusivement réservée aux femmes dont le but est de soutenir la lutte contre le cancer !

D’année en année, le succès des Mulhousiennes se confirment : 1 500 participantes en 2014, 6 000 en 2016… Elles seront 8 000 pour cette édition 2018, tous mles dossards ont trouvé preneur. Un engouement incroyable !

Il faut dire que chacune peut trouver son compter : la boucle de 5,2 km on peut la faire en courant ou en marchant, à son rythme! On peut être chronométrée ou non, participer en solo pou en équipe… Tout est possible ! . L’important étant de se mobiliser pour la bonne cause.

En 4 ans 200 000 euros ont été versés à la lutte contre le cancer. 80 00 euros rien que l an dernier. Et, cette année, l’argent récolté sera par exemple et en partie consacré à la reconstruction mammaire à la clinique Diaconat Fonderie de Mulhouse.

A noter la grande nouveauté de cette édition 2018 : le challenge Kids. La course s’ouvre aux enfants. 500 places ont été débloquées pour plusieurs petites courses en fonction de l’âge des coureurs. Des places qui ont été prises d’assaut, le challenge Kids a très vite affiché complet.

Infos Pratiques :

Challenge Kids : RDv samedi 22 septembre des 13h au stade de l’Ill de Mulhouse

Départ des 1eres équipes à 14H

Animations et surprises prévues pour les participants.

Les MUlhousiennes : Ouverture du village partenaire dimanche à 8h et début des animations au stade de l’Ill

9h45 échauffement en musique

10h08 départ de la course ( course chronométrée d’abord puis course non chronométrée et enfin les marcheuses)

Venez ” LEGERES” pour passer plus facilement les filtrages d’accès ! Privilégiez le co-voiturage et pensez à la navette gratuite mise en place au départ du parking IKEA Mulhouse.