Les sorties albums de ce vendredi 12 octobre 2018

Voici nos albums coups de cœur à découvrir dans le Haut-Rhin :

JEREMY FREROT – Matriochka

Jérémy Frerot, le «Fréro» de «Delavega» est de retour sur le devant de la scène avec un album solo après un an de vie et de réflexion.

Le 10 juin 2017, les Frero Delavega donnaient leur dernier concert à Bordeaux, là où tout avait commencé pour eux quelques années auparavant. Face à un public et à un Florian Delavega très ému, Jérémy Frerot chantait «Revoir». Une jolie manière de prendre congé, dans l’amitié et l’enthousiasme et sans aucun regret…Un an plus tard, pour son grand retour et en avant-goût d’un premier album solo qui paraîtra à l’automne prochain, Jérémy confirme l’efficacité de son songwriting. Guitare acoustique, voix toujours aussi chaleureuse, tempo relevé et production résolument moderne: «Revoir» est un tube évident, l’hymne à l’espoir qui nous fait vivre «une belle histoire sans avoir peur du temps qui passe,de la hauteur». Si les Frero Delavega ont dit leur dernier mot, Jérémy, lui, nous prépare au meilleur à venir.



BLACK EYED PEAS – Master Of The Sun

Plus engagés que jamais, les Black Eyed Peas sortent leur nouvel album, “Masters of the Sun” le 12 octobre, huit ans après “The Beginning”. Loin des titres électro qui ont fait leur succès au début de la décennie, will.i.am, Taboo et apl.de.ap ont opté pour un retour aux sources rap du groupe. Le trio repartira sur les routes européennes et se produira notamment au Zénith de Paris, le 12 novembre.