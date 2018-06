Les sorties albums de ce vendredi 15 juin

Découvrez nos albums coups de coeur :

MALUMA – F.A.M.E

Maluma est l’artiste latino du moment. À seulement 23 ans, le chanteur colombien enchaîne les succès. Récemment aux côtés de Shakira sur le titre «Chantaje» ou encore sur la version salsa de «Felices los 4» en duo avec Marc Anthony, il multiplie les apparitions auprès des plus grands. En 2012, il signe son premier album «Magia» chez Sony Music Latin. C’est alors le début d’un très beau succès. Les titres «Loco» et «Obsesion» propulsent les ventes d’album, Maluma reçoit alors un disque d’or en Colombie. En 2015, l’artiste sort son second album intitulé «Pretty Boy Dirty Boy» à travers lequel il exploite d’autres genres musicaux comme le merengue. Ce deuxième opus permettra à Maluma de poursuivre son ascension avec des singles tels que «El Perdedor» ou encore «Sin Contrato». L’heure est déjà à son 3ème album solo, «F.A.M.E.» (Fé x Alma x Musica x Esencia), prévu pour le 18 mai et qui sortira en physique sur notre territoire le 8 juin. L’album inclut notamment les titres «Corazón» et «Felices los 4» en featuring respectifs avec Nego Do Borel et Marc Anthony. Ces titres ont déjà connu un gros succès à travers le monde. Le titre fort de cet album reste tout de même «El Prestamo» : un gimmick très puissant, un clip léché et le hit de l’album est là !



CHRISTINA AGUILERA – LIBERATION

Christina Aguilera revient âpres 6 ans d’absence avec «Liberation», son 6eme album studio ! Auteure-compositrice-interprète multi primée aux Grammy Awards, elle est reconnue pour sa voix puissante et nombre de tubes depuis 1999 : L’artiste a vendu plus de 43 millions de disques dans le monde et remporté 6 Grammy Awards, dont 1 Latin Grammy Award. 5 de ses singles se sont classés #1 au Billboard Hot 100, ce qui en fait la 4ème artiste féminine à avoir été classée en tête du classement sur trois décennies consécutives (1990, 2000 et 2010). Christina fait monter la température et compte bien marquer les esprits pour son comeback : Le 1er extrait de l’album, «Accelerate (feat.Ty Dolla $ign & 2Chainz)», a cumulé 3 millions de vues en 24h ! Le single radio «Fall in Line (feat. Demi Lovato)», mis en ligne le 18 mai, est ciselé pour être une petite bombe pop.



COLLECTIF METISSE – SUR LA ROUTE

Collectif Métissé revient avec un nouvel album 100 % inédits ! Des titres ensoleillés qui collent au courant du moment qui vont vous surprendre, vous séduire et vous envoûter. Ce nouvel album aux sons latinos, afro, urbain, rock, c’est la recette qui donne le sourire et reste un remède anti-stress. A consommer sans modération !