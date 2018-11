Les sorties albums de ce vendredi 16 novembre

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dans le Haut-Rhin :

MARIAH CAREY – CAUTION

Quelques semaines après avoir dévoilé son titre «GTFO» (qui comptabilise déjà plus de 4,3 millions de vues sur YouTube), la diva du R’n’B enchaîne sur le single «With You», deuxième extrait de son album à venir cet automne. Cette balade a été produite par le DJ aux millions de tubes, DJ Mustard.



THERAPIE TAXI – HIT SALE XTRA CHEESE

Ça rime, ça sonne et ça parle. De tout mais surtout de rien. Du tinder love aux soirées trop arrosées, de la drague et des excès. Avec ses textes en français, Therapie Taxi se pose comme un miroir acerbe de la jeunesse et de son temps, désabusé peut-être, mais brûlant de désirs. On pense parfois à Sexy Sushi qui aurait troqué ses ordis bugués contre des guitares en bois et des synthés aériens, à une Lio de la génération Snapchat…Mais trêve de comparaisons: Therapie Taxi ne ressemble finalement qu’à lui -même, soit la rencontre entre deux garçons et une fille bien décidés à faire des hits– Une thérapie de choc! Avec cette réédition de leur 1er album intitulée «Hit Sale Xtra Cheese», Adé, Raph et Renaud enfoncent de nouveau le clou sans complexe et envoient 10 titres inédits dont 2 remixes par Yuksek et Contrefaçon qui donnent envie d’aimer, de rêver ou de danser. Le trio est en tournée dans toute la France avec 2 passages au Bataclan et à L’Olympia (déjà complets). Le groupe sera en concert le 24 mars au Zénith de Strasbourg.