Les sorties albums de ce vendredi 19 octobre 2018

Dua Lipa Complete Edition

En 2 ans seulement, Dua Lipa a réussi à s’imposer comme le nouveau visage de la pop internationale. Seule artiste féminine dans l’histoire avec 4 singles comptant plus de 500 millions de streams chacun, des tubes imparables dont «New Rules» et son milliard de vues sur YouTube, «One Kiss» avec Calvin Harris resté huit semaines consécutives au sommet des charts britanniques, deux tournées mondiales à guichets fermés, plus de 18 millions d’abonnés sur Instagram, Dua a su s’imposer comme le plus grand nouveau talent de sa génération.

Elle a vendu plus de 3 millions d’albums et 32 Millions de single dans le monde et cumule plus de 2.5 milliards de vues sur Youtube ! Véritable raz de marée sur les plateformes de streaming DUA est notamment la 4eme artiste la plus streamée dans le monde sur Spotify . Enfin pour couronner cette année, après avoir été nommée dans 5 catégories aux Brit Awards, Dua en a remporté pas un, mais deux. Elle a aussi performé devant plus de 85 millions de spectateurs pour la finale de la ligue des champion UEFA cette année.



The Cranberries

Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We 25th Anniversary Coffret Edition Deluxe Limitée

Les Cranberries groupe phare des années 90, emmené par l’immense et regrettée Dolores O’Riordan ont connu le succès dès leur premier album Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We ? qui s’est écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires. Il contient les hits Linger et Dreams. A l’occasion du 25ème anniversaire de sa sortie, l’album a été remasterisé à Abbey Road sous la supervision de Noel Hogan le guitariste du groupe.



Johnny Hallyday

Mon pays c’est l’amour