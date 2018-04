Les sorties albums de ce vendredi 20 avril 2018

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dès aujourd’hui !

Madame Monsieur – Vu d’ici

Madame Monsieur, c’est Emilie Satt et Jean-Karl Lucas.

Ils forment un duo sincère et vibrant, une unité de création moderne et puissante. Un an après la sortie remarquée de leur EP Tandem (Smile, Morts ou vifs…), Madame Monsieur revient avec Vu D’ici, un premier album fort et important.

Ils représenteront la France à l’Eurovision en 2018.

Cet album est porté par le single Mercy. Ce titre, plébiscité par le public, leur a permis de remporter le concours «destination Eurovision».



Revamp – The Songs Of Elton John & Bernie Taupin

Plus de 50 ans de carrière, plus de 300 millions de disques vendus. Des chiffres qui donnent le tournis. Depuis le début de son incroyable carrière, Elton John n’a eu de cesse de s’entourer de ses contemporains. Pour ce nouveau projet, Revamp, il a donné la clef de ses plus grands succès aux artistes d’aujourd’hui, réunissant un casting hétérogène qui lui ressemble (Lady Gaga, Coldplay, Queens of the stone age, Ed Sheeran, Sam Smith…) Plus qu’un hommage, un album comme une célébration d’un artiste intemporel mais toujours dans l’époque.