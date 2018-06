Les sorties albums de ce vendredi 22 juin 2018

Voici nos albums coups de coeur à découvrir dès aujourd’hui :

L’ALGERINO – INTERNATIONAL

Après le succès de ‘Banderas’ en 2016, L’Algérino revient avec son 7ème album intitulé ‘International’. Mélodieuse et authentique, sa musique est universelle. Inclus ‘Va Bene’, ‘Hola’ ft Boef et avec la participation de Alonzo, Naps et Soolking.



DJ SEM

Avec l’immense tube “Mi Corazon”, qui comptabilise plus de 130 millions de vues sur Vevo, 30 millions de streams – Single de platine et qui a été N°1 des clubs pendant 8 semaines, DJ Sem s’est imposé comme le dj producteur de de l’année 2017. Il a également révélé la révélation pop urbaine de 2018 Marwa Loud et remis en selle en ce début d’année la chanteuse Inna avec le titre La roulette en duo avec Matt Houston. Dj Sem revient encore plus fort avec son nouvel album, qui réunira la crème des artistes pop urbains du moment : Sadek – Scridge – Caroliina – Hooss – Makassy – Or – Dtf – Zahouania – Inna – Matt Houston – Lyna Mahyem – Massari – Bilal Sghir – Souf.