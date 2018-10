Les sorties albums de ce vendredi 26 octobre 2018

Voici nos albums coups de cœur à découvrir dans le Haut-Rhin :

JENIFER – NOUVELLE PAGE

Son album «Nouvelle page» renoue avec cette «pop» ensoleillée qui lui va si bien. On retrouve aussi son grain de voix si reconnaissable au travers de ballades fragiles et intimes.Jenifer s’est entourée d’artistes de renom, notamment Christophe Maé, Paul Ecole, Corson ou encore Slimane avec qui elle partage un duo. Retrouvez dans cette Edition Collector : 1 CD de 17 titres dont 3 titres bonus – 1 DVD avec un documentaire exclusif.



SLIMANE – SOLUNE

Solune, ce n’est pas seulement le soleil qui a rendez-vous avec la lune, c’est aussi la lumière en Slimane.. Redécouvrez cet album, déjà disque d’or, dans une version deluxe comprenant 4 titres bonus ! Le trajet entre ces deux astres parcourt son univers, son goût pour les sons purs, pour les mots évidents qu’on ne poserait pas ailleurs. Lorsqu’ils se rencontrent, le nouvel album de Slimane naît. Entre coup de poing sur la table et coup de cœur. Entre la passion qui se cherche une raison. Entre Slimane et son public. Le doute et l’espoir. L’amour et la colère. La force et l’abandon. Deux ou trois détours vers des planètes dont on ne savait pas qu’il aimait les visiter. Solune, c’est un grand merci aux uns, un pied de nez aux autres.



TOM ODELL – JUBILEE ROAD

«Jubilee Road» est sans aucun doute l’album le plus personnel et profond de Tom Odell. L’honnêteté de ses émotions se transmet à travers de grandioses mélodies pour un résultat étincelant. «Jubilee Road», nom de rue fictive, fait référence à la vie inspirante que menait Tom et sa petite amie dans les quartiers Est de Londres. Dès la première écoute, l’album nous fait voyager dans les rues colorées, les pubs, les bookmakers («Queen Of Diamonds») et nous emmène jusqu’à la célébration mémorable d’un mariage («Wedding Day») en point final de l’histoire.

A seulement 27 ans, Tom signe ici l’album le plus abouti de sa jeune carrière et nous livre une œuvre des plus personnelle dans sa qualité d’auteur-compositeur mais aussi de producteur.