Les sorties albums de ce vendredi 28 septembre 2018

Voici nos albums coups de cœur à découvrir dès aujourd’hui dans le Haut-Rhin :

MYLÈNE FARMER – Désobéissance

Le nouvel album événement de l’artiste iconique.Les singles « N’oublie pas » en duo avec LP et « Rolling Stone » ont annoncé la sortie du très attendu nouvel album de Mylène Farmer. Son titre : « Désobéissance ».



YOUSSOUPHA – Polaroid Experience

Le nouvel album de Youssoupha.3 ans après les succès de «Noir D****» (double disque de platine) et «Ngrtd» (disque de platine), Youssoupha revient avec un album authentique aux punchlines mêlant poésie, ironie et égotrip.Ce 5ème album «Polaroid Experience» inspiré par ses jeunes années, retrace son parcours autour de sonorités associant modernité et nostalgie.