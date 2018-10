Les sorties albums de ce vendredi 5 octobre 2018

Voici nos albums coups de cœur à découvrir dès aujourd’hui :

DADJU – Gentleman 2.0 Réédition

Dadju est LE phénomène de l’année 2018. Il a su s’imposer sur le web, l’airplay radio et télé dès son 1er single «Reine» devenu hymne pour toutes les femmes de France. Son 1er album «Gentleman 2.0» certifié triple disque de platine compte 13 singles certifiés dont 2 bénéficiant de la certification suprême de single de Diamant («Reine» et «Bob Marley»). Il semblait donc évident de proposer en cette fin d’année une réédition de cet album comprenant 10 titres inédits



JOYCE JONATHAN – On

Après trois albums cumulant au total plus de 250.000 ventes, 125 millions de vues sur Youtube et après plus de 350 dates de tournée en France et en Asie, Joyce Jonathan présente aujourd’hui son nouvel album «On» porté par le single du même nom. 16 chansons qu’elle a écrites et composées qui mêlent la fraîcheur et la spontanéité de ses débuts à l’expérience d’une longue carrière.

Mixant jolies ballades acoustiques et titres plus pêchus et dynamique, cet album est le reflet de l’alternance des moments «on» et des moments «off» de la vie de chacun, un disque encore une fois très intime et dans lequel tout le monde peut se retrouver.



TROIS CAFÉS GOURMANDS – Un Air de Rien

Au départ «Trois Cafés Gourmands» c’est trois potes, trois voix, deux guitares acoustiques et des chansons qui parlent de la vraie vie, des vraies gens, du temps qui passe mais aussi d’amour bref juste une poésie du quotidien.

Originaires du village «Juillac» en Corrèze, ces trois amis d’enfance font de la musique et des concerts depuis des années mais début 2018, tout s’accélère !

Véritable phénomène web, le clip de leur chanson phare «A Nos Souvenirs» tourné en Corrèze est visionné plus de 6 millions de fois ! La France entière s’approprie la chanson «A Nos Souvenirs» pour en faire un véritable hymne au quotidien, repris en chœur dans toutes les cours d’écoles, les férias, les soirées étudiantes et les discothèques de la région. Un album qui sera avant tout de la chanson française, teintée de folk, de pop, de blues mais aussi de jazz manouche.