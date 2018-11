Les sorties albums de ce vendredi 9 novembre 2018

Voici nos albums coups de cœur à découvrir dans le Haut-Rhin :

SOPRANO – Phoenix

Armé d’une plume très personnelle Soprano arrive à saisir son auditoire grâce à des textes et des messages tout aussi poignants que positifs et fédérateurs. Son dernier album «L’Everest» a été certifié disque de Diamant avec 850 000 exemplaires écoulés et 800 000 tickets de concert vendus. Un record pour Soprano, qui s’est produit devant un stade vélodrome à guichet fermé. Soprano a marqué son retour avec «A la vie à l’amour», le premier extrait de son prochain album «Phoenix», qui sortira le 9 novembre prochain.



VIANNEY – Le Concert

Le live de la tournée – inclus tous les duos, des reprises, des lives inédits et des bonus Vidéo Après 32 Zéniths, deux Bercy et une tournée des festivals d’été, Vianney sort un CD/DVD Live et un CD Bonus avec des inédits le 09 novembre 2018. Avec plus de 850 000 albums vendus, 2 Victoires de la Musique et une tournée sold out seul avec sa guitare devant plus d’1 million de spectateurs, Vianney s’est imposé comme un artiste incontournable. Cette édition 1 DVD – 2 CD ¬intitulée «Le Concert» raconte et permet de comprendre comment Vianney est devenu l’artiste majeur de la chanson française. Le concert enregistré à l’AccorHotels Arena en juin 2018 est agrémenté d’1h30 de bonus sur la tournée et de multiples interview. Un autre CD reprend les diverses collaborations de Vianney dont des duos et reprises inédites. On y voit et y écoute le talent hors norme de l’artiste et la générosité de l’homme. Le live de la tournée – inclus tous les duos, des reprises, des lives inédits et des bonus Vidéo.



IMAGINE DRAGONS – Origins

Le quatuor originaire de Las Vegas est devenu le groupe pop rock de l’année ! Imagine Dragons est le groupe international le plus joué en radio depuis un an. C’est aussi celui qui a le plus tourné en France en 2018 avec deux AccorHotel Arena et une tournée avec 4 arenas sold out (Bordeaux, Montpellier, Lyon, Nancy). Leur tout nouveau single «Natural» sorti en juillet cumule déjà près de 3 millions de streams en France et se classe top 5 dans 29 pays à sa sortie. Le groupe sortira son 4e album studio «Origins» le 9 novembre 2018.



MUSE – Simulation Theory

Le trio anglais sort son huitième album studio en cette fin d’année 2018, un disque de onze titres éclectiques, produit par le groupe lui-même et par un éventail de producteurs de haut vol : Rich Costey (Franz Ferdinand, Bloc Party), Mike Elizondo (Eminem, 50 Cent), Shellback (Maroon 5, Taylor Swift) ou encore Timbaland. L’artwork de l’album a été réalisé par Kyle Lambert connu pour son travail sur «Stranger Things», «Jurassik Park» ou encore «Star Trek».



AMIR – Addictions Edition Collector

Amir s’est imposé comme la révélation musicale 2016-2017.

Il enchaîne les succès et collectionne les récompenses (son premier album est certifié triple platine avec + de 300 000 exemplaires vendus)

Son nouvel album «Addictions» déjà double platine (+ 200 000 exemplaires vendus) sera disponible dans une Edition 2 CD Collector inclus 14 titres inédits dont son nouveau single «longtemps» !



EDDY DE PRETTO – Culte

Après plus de 200 000 albums vendus et des concerts affichants tous complets, Eddy de Pretto revient en novembre prochain avec Culte, une édition deluxe de son dernier album Cure sorti en mars dernier. Au programme de cette nouvelle édition, les incontournables Kid et Fête de trop mais aussi quatre nouveaux titres inédits ! Révélation de l’année 2018, le jeune Eddy de Pretto apporte un souffle inédit à la nouvelle scène française. Débarqué de Créteil, il cite aussi bien Frank Ocean, Kanye West que Claude Nougaro parmi ses influences. Il défriche des territoires inconnus où les thèmes et les sonorités qu’il emprunte au rap disputent l’espace aux grands noms de la chanson française. Son verbe sans filtre, âpre et sexuel, convoque la nuit, la fête et la drogue sans aucun artifice. Eddy de Pretto, c’est la chanson française qui fait un pas de côté et le rap français qui n’a désormais plus peur d’être sensible, de redevenir conscient.