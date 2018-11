Les sorties ciné de ce mercredi 14 novembre 2018

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD

Genres Fantastique, Aventure

Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L’aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.



MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS

Genres Thriller, Drame

Avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks

Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer un logiciel qu’il a créé et permettant de prendre le contrôle d’armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu’un groupe de terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami le journaliste Mikael Blomkvist qu’elle n’a pas vu depuis 3 ans.