Les sorties ciné de ce mercredi 20 juin 2018

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin !

LE DOUDOU

Genre Comédie

Avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu…



SANS UN BRUIT

Genres Thriller, Epouvante-horreur

Avec Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds

Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.