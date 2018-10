Les sorties ciné de ce mercredi 24 octobre 2018

Voici nos films coups de cœur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

LE GRAND BAIN

Genre Comédie dramatique

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie…



JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE

Genres Animation, Famille, Comédie, Drame

Avec Jean-Claude Donda, Patrick Prejean, Wahid Lamamra

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s’aventurer dans notre monde bien réel…



CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D’HALLOWEEN

Genres Comédie, Epouvante-horreur

Avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman, Caleel Harris

Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié…

Slappy a très envie de faire partie de la famille Quinn auprès de Sonny, sa sœur Sarah et leur mère Kathy, mais ses exploits malfaisants vont beaucoup trop loin. Les enfants réalisent vite qu’ils doivent à tout prix arrêter ce pantin diabolique. Slappy décide alors de se fabriquer la famille dont il rêve… en enlevant madame Quinn et en ramenant à la vie tous ses horribles complices d’Halloween.

Alors que leur petite ville tranquille se transforme en enfer peuplé d’une armada de monstres en tous genres, des plus terrifiants aux plus hilarants, les enfants et leur voisin, M. Chu, vont tout faire pour sauver leur mère et la ville des plans machiavéliques de l’épouvantable marionnette déchaînée…



LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS

Genres Fantastique, Comédie, Famille

Avec Anjelica Huston, Raúl Julia, Christopher Lloyd

Chose curieuse mais point trop inhabituelle au sein de la famille Addams : Morticia accouche aussi brusquement d’un bambin qu’elle s’est trouvée enceinte. L’heureux nouveau-né porte la moustache et répond au doux nom de Puberté. Mercredi et Pugsley, ses deux aînés, fous de jalousie, multiplient les tentatives d’assassinat….