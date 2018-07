Les sorties ciné de ce mercredi 4 juillet 2018

Voici nos films à coup de coeur dès aujourd’hui, dans les salles du Haut-Rhin :

LES INDESTRUCTIBLES 2

Genres Animation, Famille

Avec Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.



AU POSTE !

Genre Comédie

Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect.



TAMARA VOL.2

Genre Comédie

Avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti, Sylvie Testud

Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle quitte enfin le nid pour vivre l’aventure étudiante à Paris avec sa copine Sam. En galère d’appartement, elles acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego fait partie du lot, et il n’est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d’oublier sa petite vie de province, ça commence mal… Et tout se complique lorsqu’elle flashe sur James, le mec parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des réseaux sociaux ! Pour l’approcher, elle va devoir devenir populaire et jouer dans la cour des grandes… Tout ça sous le regard de Diego… Entre la fac, l’ex, le futur-ex et des parents toujours sur son dos, il va falloir faire les bons choix !