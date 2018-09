Les sorties ciné de ce mercredi 5 septembre 2018

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles Haut-Rhin :

PHOTO DE FAMILLE

Genre : Comédie dramatique

Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.

La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.

Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille.

Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »



WHITNEY

Genre : Documentaire

Avec Whitney Houston

Elle a vendu 200 millions d’albums.

Elle détient le record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs.

Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le plus vendu par une chanteuse.

Derrière les records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici la vraie Whitney.