Les sorties ciné de ce mercredi 7 novembre 2018

Voici nos films coups de cœur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

KURSK

Genres Historique, Drame

Avec Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth

KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins se battent pour survivre, au sol, leurs familles luttent désespérément contre les blocages bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de les sauver.



UN HOMME PRESSÉ

Genre Comédie dramatique

Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.