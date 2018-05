Les sorties ciné de mercredi 16 mai 2018

Voici nos films coups de coeur à découvrir dans les salles du Haut-Rhin :

DEADPOOL 2

Genres Action, Comédie, Aventure

Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !

Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.



TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

Genres Animation, Comédie, Aventure

Avec Oscar Barberán, Trevor White, Michelle Jenner

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara.

Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises…

Et le 24 octobre 2018, vous pourrez découvrir la comédie dramatique de Gilles Lellouche “LE GRAND BAIN” qui présenté aux journalistes du monde entier en sélection officielle hors compétition du Festival de Cannes. Une salle debout, une ovation.

LE GRAND BAIN

Genre Comédie dramatique

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie…