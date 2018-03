Les visites théâtralisées , la grande nouveauté de la Cité du Train de Mulhouse.

Le plus grand musée ferroviaire d’Europe est en Alsace à Mulhouse, c’est la cité du train.

Le musée repart pour une nouvelle saison. Une saison portée par des nouveautés et des visiteurs toujours plus nombreux. La Cité du Train peut se targuer d’une hausse de 8% du nombre de visiteurs en 2017, avec 90 000 entrées.

Pour cette nouvelle saison, de nombreux évènements seront reconduits : concerts, expos, mais aussi les murders party qui ont cartonné l an dernier, sorte de Cluedo géant.

Et LA Grande nouveauté cette année est la visite théâtralisée. Les comédiens de la compagnie Versatile emporteront les visiteurs dans un voyage a travers le temps, à bord de train mythique comme l’orient Express. On pourra réellement monter à bord. L’objectif est de proposer une expérience encore plus intéressante et d’attirer un nouveau public.

“En voiture Simone”, c’est le titre de ses visites théâtralisées, organisées pour des groupes de 12 personnes. 60 représentations prévues tous les week-ends d’avril à août. Il va falloir penser à réserver votre visite au préalable tout simplement sur le site www.citedutrain.com.

Vous voyez donc que des projets, l’équipe du musée n’en manque pas pour cette nouvelle saison ! Notez aussi la mise en place d’un billet combiné avec le train Thur Doller, qui permet de se balader à bord d’un véritable train à vapeur, entre juin et septembre.