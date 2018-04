L’humour de Tristan Lopin sur la scène de l entrepôt !

L’entrepôt de Mulhouse accueille ce soir l’humoriste Tristan Lopin.

Alors Tristan Lopin est un homme comme les autres : il a un sexe à la place du cerveau. Mais dans son cas, c’est un sexe féminin ! Il l’assume .. Un coté féminin exacerbé avec lequel il n’hésite pas à jouer pour faire rire son public et ça marche. Ses one man shows cartonnent un peu partout en France et ses vidéos rencontrent sur un beau succès. Car oui, Tristan Lopin publie de nombreuses vidéos sur youtube, l occasion idéale de vous faire votre propre opinion sur cet humoriste de 30 ans.

Alors ce soir, il débarque à Mulhouse avec son spectacle “Dépendance Affective”. Il aborde les relations amoureuses, surtout les déboires amoureux. Thème fédérateur par excellence selon lui !

Tristan Lopin cultive sa différence et continue de rêver secrètement au prince charmant. On rêve avec lui , on rit surtout avec lui. Tristan Lopin donc ce soir demain et samedi 20h30 à l entrepôt de Mulhouse.

Info et résa sur www.entrepot.org