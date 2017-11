C’est l’émission “Sounds Like Friday Night” de BBC One qui a dévoilée la caméra cachée. Pour l’occasion, Liam Payne est déguisé en livreur. Une perruque blonde, une moustache, un uniforme et il est méconnaissable. Avec l’aide d’un complice Liam Payne doit réussir à faire chanter ses chansons aux personnes qui se trouvent dans l’ascenseur avec lui.