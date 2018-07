Liam Payne et Cheryl Cole, c’est fini

Après un peu plus de deux ans de relation et un an après la naissance de leur fils Bear, Cheryl Cole et Liam Payne ont annoncé leur séparation. “Cheryl et moi sommes tristes d’annoncer que nous allons nous séparer. Cela a été une décision difficile à prendre. Nous ressentons toujours tellement d’amour l’un pour l’autre en tant que famille. Bear est notre monde et nous vous prions de bien vouloir respecter son intimité alors que nous traversons ensemble cette épreuve”. En janvier, des rumeurs sur la séparation circulées. Liam Payne avait vu un avocat afin de protéger sa fortune estimée à 54 millions de livres sterling.