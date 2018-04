Selon les informations rapportées par le site Just Jared, Lily-Rose Depp s’est séparée de son petit ami, le top anglais Ash Stymest. “Ils ont décidé de rompre” et ont cessé de se suivre sur Instagram. Le couple se fréquentait depuis 2015. Leur dernière apparition publique remonte au 3 février dernier, lorsque Lily-Rose et Ash avaient été aperçus à l’aéroport de Los Angeles.