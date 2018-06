Lionel Messi pose avec une chèvre en Une d’un magazine américain

À quelques jours du lancement de la Coupe du monde 2018 en Russie, Lionel Messi est en Une du magazine américain Paper accompagné d’une chèvre. Leo Messi is the G.O.A.T”. Tel est le titre de l’article consacré au joueur. L’acronyme “G.O.A.T” signifie “Greatest Of All Time” (le meilleur de tous les temps, ndlr), en référence au palmarès de Lionel Messi. Mais, en anglais, le mot “goat” signifie aussi “chèvre”. Le magazine Paper a joué sur le double sens du terme !

.@papermagazine made Messi do a photoshoot with actual goats. 😂 pic.twitter.com/Xbi6rDAXnJ — ESPN FC (@ESPNFC) 4 juin 2018