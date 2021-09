Le Groupe BK représente aujourd'hui 8 marques dans le secteur de la restauration qui véhiculent des valeurs communes : l'esprit d'équipe, l'entraide, le dynamisme et la détermination pour satisfaire nos clients et fidéliser nos collaborateurs.

Domino's Pizza a été la 1ère enseigne à intégrer le Groupe BK en 1990.

Présent dans plus de 80 pays, Domino's Pizza compte 13 800 points de vente et livre chaque semaine près de 9 millions de pizzas à travers le monde en s'appuyant principalement sur des chefs d'entreprise indépendants.

Aujourd'hui, Domino's Pizza France réunit 400 points de vente. Le Groupe BK compte 37 points de vente de Chambéry à Thionville, en passant par Dijon, l'Alsace, la Lorraine, jusqu'à Paris, représentant 10% du réseau.

Pour notre Domino's Pizza à Cernay, nous recrutons des livreurs à temps plein (H/F).

Formé(e) aux procédures Domino's, vous intégrerez notre équipe dynamique et deviendrez le temps d'un service, un(e) expert(e) de la livraison.

Vos missions seront :

Gérer la préparation des commandes et les départs en livraison ;Assurer la livraison des commandes au domicile des clients et prendre en charge les règlements ;Confectionner les pizzas et nos produits : préparer la pâte et composer chacune des recettes à la carte, suivre la cuisson des produits ainsi que leur conditionnement ;Participer à l'entretien général du magasin en respectant les normes d'hygiène et de sécurité tout au long des services (tâches ménagères, rangement, .).Gérer la prise de commande en aidant et en orientant les clients dans leurs choix ;Valoriser les produits de la carte et les éventuelles promotions en cours.Vous êtes disponible pour le service du midi et/ou le soir.

Vous êtes dynamique, à l'écoute, souriant(e), vous avez le sens du commerce et du service.

Une expérience dans la restauration rapide et/ou dans la livraison en 2 roues est un plus.

BSR / Permis B obligatoire

Ce que nous vous offrons :

- Une formation opérationnelle dès votre arrivée

- Un CDI à temps plein

- Des possibilités de promotions internes

Vous souhaitez nous rejoindre ?