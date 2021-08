POSTE : Commercial - Livreur H/FPROFIL : Chez Thiriet, nous recherchons d'abord des candidats qui ont le sens du commerce et l'envie d'évoluer dans une entreprise en pleine dynamique, qui propose aux clients des produits innovants, reconnus pour leur qualité. Mutuelle Tarif préférentiel ThirietDESCRIPTION : Entreprise de 3000 salariés, Thiriet est fabricant de glaces et de pâtisseries depuis plus de 50 ans et distributeur d'une gamme complète de produits surgelés (plus de 1200 références), à travers plus de 300 points de vente, 5 plates-formes logistiques et une usine de fabrication. Le développement de nos activités (click and collect, livraison express, e-commerce...) fait de Thiriet une société dynamique et innovante. La qualité de notre service client, la performance de nos collaborateurs et notre forte volonté d'expansion sont les atouts de notre réussite. Vous avez envie de découvrir un métier nouveau, où l'autonomie, le challenge commercial, le contact direct avec les clients, la variété des missions sont déterminantes, nous avons le poste qu'il vous faut ! Vous serez chargé, dans un secteur géographique qui vous sera exclusif, de développer votre chiffre et votre portefeuille clients en assurant régulièrement les ventes/prises de commandes, la livraison auprès de votre clientèle dédiée ainsi que d'étoffer votre secteur par des actions de prospection. Pour ce poste, nous vous offrons une rémunération motivante comprenant un minimum garanti qui correspond à votre statut VRP salarié, un pourcentage sur CA, des primes d'activité, sur les actions commerciales, sur les créations de nouveaux clients, une prime de fin d'année et des frais de vie. Des possibilités d'évolution sont régulièrement proposées au sein de notre Entreprise.

