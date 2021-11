Description du poste : Rattaché(e) au Responsable Technique, vous intervenez auprès des patients, pour assurer la livraison des dispositifs médicaux et/ou des consommables et leur expliquer les modalités d'utilisation et d'entretien du matériel. Dans ce cadre, vous avez notamment pour mission : Effectuer les livraisons et les récupérations des matériels Former les clients sur les modes d'utilisation, d'entretien et délivrer les consignes de sécurité des dispositifs médicaux pour lesquels il est habilité ainsi que les consommables Récupérer, si besoin, les documents nécessaires à la demande de prise en charge du dossier Informer de toute situation critique, anomalie ou dysfonctionnement rencontré lors d'une intervention Le cas échéant, réalise des dépannages Description du profil : Niveau BAC. Expérience dans la livraison et l'installation de matériel. La connaissance du matériel médical serait un vrai plus. Vous avez une grande capacité d'écoute et disposez d'un bon relationnel et de l'esprit d'équipe. Permis B obligatoire.

