POSTE : Chauffeur Livreur H/F

DESCRIPTION : Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim

CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France sur www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

Vos missions seront les suivantes :

- Gestion des stocks.

- Préparation des commandes.

- Livraison chez les clients.

- Contribuer à la fidélisation des clients.

- Garantir l'image de marque et les valeurs de l'entreprise en étant soucieux de la qualité.

- Respecter les consignes de sécurité et le code de la route.

PROFIL : Le permis B (VL) et fibre commercial sont indispensable.

Vous êtes sérieux(se), ponctuel(le) et aimez le contact client.

Vous disposez d'un excellent relationnel et d'une réelle motivation pour le métier du service.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9879789