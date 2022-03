Vous sera confié une véritable mission polyvalente dans la gestion en toute autonomie de votre portefeuille client.

Pour ce faire, vous aurez pour missions dans le respect d'un planning journalier établi préalablement, la fidélisation de votre portefeuille clients en assurant la prise de commande par téléphone, la prospection et vous assurez également sur des journées dédiées la distribution via une tournée de livraison à domicile des produits.

Poste en CDI.

PROFIL : Vous êtes titulaire du permis B depuis plus de 2 ans et une expérience dans le domaine de la livraison serait un plus.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0611813