POSTE : Chauffeur-Livreur H/F

DESCRIPTION : Filiale d'Elior Group, l'Alsacienne de Restauration est un acteur régional majeur de la restauration en entreprises & administrations, en enseignement et en santé-résidences.

Convaincus que la satisfaction de nos convives est le fruit de l'engagement de nos collaborateurs à toujours faire mieux, nous aurons à coeur de vous porter une attention particulière et d'être à l'écoute de vos ambitions, à chaque étape de votre carrière.

Venez exprimer votre passion du service et du « faire plaisir » dans une entreprise qui vous donne tous les moyens d'évoluer et de réussir !

#LeJobQueJeVeux

Vous avez le sens des relations humaines et le goût du service ? Soyez plus qu'un chauffeur- livreur au sein de nos équipes !

Sous l'autorité du responsable de restaurant, vous assurez la livraison des commandes aux clients ou aux points de ventes, en conformité avec la fiche de tournée.

Au contact quotidien du client, vous portez l'image de l'entreprise et en êtes l'ambassadeur.

Vos principales missions sont :

- Préparer, organiser et assurer les livraisons dans les délais impartis et horaires définis par le client, tout en optimisant vos déplacements.

- Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que les procédures de contrôle : état du véhicule, chaîne du froid en cours de livraison, etc.

- Assurer le relais d'information entre votre hiérarchie et le client.

Vous êtes susceptible, occasionnellement, de travailler en renfort au sein des différents ateliers de production.

PROFIL : Titulaire du permis de conduire depuis plus d'un an, vous respectez les règles de conduite et de courtoisie au volant.Autonome, vous faites preuve de rigueur, de ponctualité et êtes orienté client.

Votre sens de l'organisation fera la différence.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0978217