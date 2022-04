POSTE : Chauffeur Livreur Poids Lourd - Mulhouse 68 H/F

DESCRIPTION : Qui sommes-nous ?

Asturienne est une enseigne de distribution spécialiste des solutions de toiture, leader sur le marché français de la distribution du zinc et la fenêtre de toit depuis plus de 165 ans !

Tout ça pour dire que si tu cherches une entreprise experte dans son domaine (les solutions de toitures) et présente partout en France via ses 61 agences et ses 15 ateliers, c'est bien chez nous qu'il faut postuler ! Nous avons tous besoin d'un toit et nous avons besoin de toi, alors postule !

Asturienne est une enseigne de SGDB France, premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui s'investissent dans l'amélioration de leur habitat.

Prêt(e) à pimper ton quotidien et celui de nos clients ?

Retrouve-nous sur carrieres.sgdb-france.fr !

Missions et responsabilités

Notre agence de Mulhouse recherche son/sa futur(e) Chauffeur(se) !

Véritable ambassadeur(drice) de l'enseigne Asturienne, tu assureras la livraison et le déchargement des marchandises commandées par nos clients sur leurs chantiers, en appliquant les règles de sécurité et en respectant les créneaux de livraison indiqués. En clair : une mission alliant itinérance, contact client et autonomie !

Ton quotidien ?

Préparer les livraisons à venir : vérification du plan de tournée, contrôle des marchandises

Charger les marchandises : répartir les charges dans le camion selon les livraisons et leur poids, et les sécuriser (arrimage, sanglage)

Livrer les marchandises sur chantier : sécuriser la zone et procéder au déchargement

Remonter à la force de vente les souhaits de futures commandes identifiés sur les chantiers

Assurer l'entretien de ton camion

Attention ! Pour la bonne réalisation de tes missions, tu seras amené(e) à manipuler des charges lourdes au quotidien.

Profil recherché

Détenteur(trice) du permis poids lourd et du CACES 3 / GRUE

Précédente expérience en tant que Chauffeur/Livreur H/F

Soucieux(se) d'assurer tes missions dans le respect des règles de sécurité

Tu es reconnu(e) pour ta fiabilité, ta flexibilité et ton sens du service client

On peut déjà te dire que chez nous tu te plairas, notre agence de Mulhouse, c'est comme une grande famille, on se challenge et on s'entraide. Alors, transmets-nous ta candidature et rencontrons-nous dans l'un de nos points de vente pour échanger ensemble !

Description additionnelle (contexte, évolution...)

Un parcours d'intégration et une offre de formations adaptés.

Un suivi personnalisé, parfait pour évoluer, changer de métier ou encore découvrir d'autres enseignes, bref, tracer ta route dans le Groupe !

Un accès aux avantages Saint-Gobain (Plan Epargne Groupe, accords d'intéressement et participation) ainsi qu'à des remises commerciales sur nos produits.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1829072