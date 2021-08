Chez DECATHLON, nous sommes engagés pour le sport et nous partageons ses valeurs avec tous. Quel que soit son profil, chaque co-équipier-e est mis-e en valeur et a la possibilité d’évoluer et de construire son parcours.

Decathlon est engagé dans l'inclusion et la non-discrimination, et agit ainsi quotidiennement en faveur du handicap, des séniors, de la mixité sociale, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Chez Decathlon, nous recrutons avant tout des personnalités.

Rejoins DECATHLON et intègre une entreprise dynamique

Viens partager une passion collective pour le sport avec une équipe unie et motivée et lance toi dans l’aventure DECATHLON. Contribue à rendre le sport accessible à tous, et fais vivre une expérience unique à nos clients. Dès ton arrivée, tu rejoins le service Logistique.

Ta mission t’offre de réelles responsabilités

Tu viens jouer en équipe pour livrer nos clients/sportifs dans les meilleurs délais.

Ton terrain de jeu met en valeur ton sens de l’organisation

Au sein d'un entrepôt, tu assures l'approvisionnement de nos magasins et des clients e-commerce, dans les meilleures conditions de délai et de qualité.

Tu marques de points en réalisant des activités de réception, de prélèvement et d'expédition de nos marchandises.