M. Pokora serait très sollicité par le milieu du cinéma et aurait déjà reçu des propositions. « Les agents de cinéma commencent à me proposer des scénarios, on a des rendez-vous, j’ai déjà des propositions sérieuses »….« Je ne me lancerai pas tant que je n’aurai pas pris de cours d’acting ». L’alsacien annonce un nouvel album d’ici 2019 !