M Pokora et Christina Milian, à un match de foot à Los Angeles

Christina Milian a publié deux photos d’elle avec M Pokora sur sa page Instagram. Ils ont assisté à un match de football à Los Angeles et ont l’air très heureux et amoureux. Dans ce post, elle a mentionné le Français Romain Alessandrini que connaît bien M. Pokora puisque le footballeur de 29 ans est un ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Il a offert la victoire à son équipe (Galaxy de Los Angeles) en inscrivant un but, geste décisif en l’absence de Zlatan Ibrahimovic, suspendu pour avoir giflé un adversaire.