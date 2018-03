M. Pokora et Christina Milian étaient présents au tout premier Waterweek Social Arts festival à L.A du 19 au 25 mars 2018. Ils ont participé le dernier jour à un match de charité mis en place par Viva Con Agua. Fondée en 2005, cette association a pour but d’offrir l’accès à l’eau potable au plus grand nombre de pays en voie de développement.