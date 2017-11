M. Pokora, sort des produits coiffants

Matt Pokora se lance dans les produits coiffants. La marque Identik Paris, vendue uniquement en salon, s’est s’associée à l’alsacien pour lancer sa nouvelle gamme de coiffage premium, « Identik by M.Pokora ». M Pokora prête son visage et son nom à la marque, mais il s’investi également dans la création : texture, parfum, packaging…

– Une cire coiffante (100 ml, 18,80 €) qui sculpte une chevelure de star.

– Un spray de fixation longue tenue (500 ml, 19,20 €) pour faire le show avec une crinière zéro défaut.

– Un lait de brushing thermique (150 ml, 17,80 €) qui protège et fait briller les cheveux jusqu’au bout de la nuit.

Retrouvez les produits dans les salons de coiffure partenaires sur identikbympokora.com !