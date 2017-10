Des macarons pour la bonne cause à Mulhouse !

Si vous êtes gourmands et fans de macarons, alors sans conteste , le bon plan demain sera l’opération Macaron menée par et pour l ‘association “Autour des Williams”. Pour la 8eme année consécutive, les pâtisseries Jacques et le salon de thé Mozart vendront leur macaron, au prix habituel. Mais la moitié des bénéfices seront reversés à l’association “autour des Williams”.

Le but est multiple :

– faire connaitre la maladie Williams et Beurens. Maladie rare, invalidante pour les 3 000 personnes touchées en France.

– aider à l’amélioration du quotidien des malades

– financer la recherche médicale pour peut être un jour trouver un traitement.

L opération macaron c’est ce samedi 14 octobre de 10 à 18h à Mulhouse. 3 points de vente : la pâtisserie Jacques et le salon de thé Mozart place de la réunion, la pâtisserie Jacques avenue d’Altkirch. L’an dernier près de 4 000 euros récoltés, Record à Battre alors n’hésitez pas à faire preuve de gourmandise pour la bonne cause !

Toute l’équipe de Florfm s’associe à l’événement et embrasse la petite Ana-Sofia , 11 ans porteuse de ce syndrome !