Nous recrutons pour notre partenaire Spécialisé dans les Travaux Publics, un MACON VRD H/F.

En démarrant cette mission, vous intégrerez une équipe de 4 personnes pour du long terme.

Vos missions seront les suivantes:

- Vous procédez à l'installation et à la sécurisation du chantier.

- Vous réalisez divers travaux de maçonnerie de voirie (pose de pavés, bordures, regards...)

- Vous réalisez les branchements de réseaux.

- Vous effectuez les différents réglages et les mises à niveau.

Le poste est à pourvoir IMMÉDIATEMENT en intérim pour du long terme.

Le taux horaire est à définir selon vos connaissances et compétences + Panier (10.50€/jour) + Prime de Trajet selon zone de déplacement.