Madame Monsieur : une cagnotte pour Mercy et sa maman

Mercy a inspiré la chanson éponyme de Madame Monsieur ! Pour cette petite fille née sur l’Aquarius, le groupe lance une cagnotte en ligne pour « aider la petite Mercy et sa maman Taiwo à se tourner vers l’avenir avec sérénité ». Mercy est née en mars 2017 à bord de l’Aquarius, le navire humanitaire de l’ONG SOS Méditerranée, juste après que sa maman a été sauvée des eaux. Elles ont vécu dans un camp en Sicile pendant un an et demi. Cette période terminée, Mercy va intégrer une crèche locale et Taiwo apprendre l’italien. Madame Monsieur espèrent récolter 10.000 euros pour « leur offrir un avenir plus doux ».