Le site Gotta Have Rock and Roll a mis aux enchères près de 108 photos exclusives de Madonna nue lorsqu’elle avait 18 ans. Le site atteste de l’originalité et de l’exclusivité de ces clichés. Ils ont d’ailleurs leur certificat d’authenticité, avec le nom de “Madonna Ciccone” et la date du 19 mai 1977 inscrits dessus. Chacune d’entre elles possède un prix de départ estimé entre 800 et 1200 dollars (soit environ 680 à 1000 euros).