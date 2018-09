Madonna prend l’avion en classe éco

No sábado 8 de Setembro vim no mesmo voo TAP Londres – Lisboa com a #madonna Completamente blindada por um casal de seguranças tensíssimo. Isto enquanto eu tirava selfies com a tripulação na maior galhofa. Não deixo de sentir nestes momentos, que a fama total e global implica que se pague um preço altíssimo. Fica-se cheio de “mixed feelings”… Nem tanto ao mar nem tanto à terra? @Madonna

