En tant que Magasinier-Gestionnaire de stocks, vos missions principales seront les suivantes :

- charger et décharger des matières premières, des produits conditionnés ainsi que les fournitures,

- gérer l'approvisionnement des matières premières pour la Fabrication et tout cela dans le respect des modes opératoires et des règles SSE (santé, sécurité et environnement)

- gérer et maintenir les stocks des différents magasins du site.

Pour ce poste, vous devez être titulaire du CACES 3.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126HBKL