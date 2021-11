Endress+Hauser, recrute son agent de magasinage (F/H) sur son site de Cernay (68700) en contrat de travail temporaire.

Pour me contacter, vous pouvez nous appeler au 03 89 75 47 34Vous assurez les opérations liées à la préparation de commandes, au conditionnement et à la gestion de stocks informatiques. Selon votre département d'affectation vos tâches peuvent être du rangement du matériel approvisionné dans votre magasin et préparation des commandes pour approvisionner la production sur la base d'un kanban ou d'un ordre de fabrication.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5065424