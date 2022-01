Recherche: MAGASINIER-GESTIONNAIRE DE STOCKS (H/F)

Vous assurez les opérations liées à la préparation de commandes, au conditionnement et à la gestion de stocks informatiques. Selon votre département d'affectation vos missions, à titre indicatif et non exhaustif, peuvent être :

- rangement du matériel approvisionné dans votre magasin et préparation des commandes pour approvisionner la production sur la base d'un kanban ou d'un ordre de fabrication.

- vous utilisez systématiquement l'outil informatique à l'aide de SAP Mobile qui vous accompagne au quotidien

