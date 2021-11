Vous serez chargé d'assurer la gestion des stocks, établir des fiches d'expédition et de réception. Préparer les commandes à l'aide d'outils informatiques. Vous adapter aux conditions de manipulation des différents produits.

Communiquer avec des interlocuteurs différents dans diverses situations et alerter des services concernés en cas de dysfonctionnement.

Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité dans toute intervention et contrôler la qualité des arrivages.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123LXNG