Description du poste : Vous êtes amené à exécuter des opérations de réception, de stockage, de tenue des stocks, de préparation de commandes et d'expédition de marchandises, produits, matières premières, ... selon les procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais. Vous êtes amené à réaliser des ventes au comptoirs et êtes en relation direct avec les clients. Description du profil : Vous êtes titulaire idéalement d'un diplôme en logistique ou équivalent et avez une première expérience similaire. Vous aimez être en contact avec les clients.

